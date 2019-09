A pensar ir à praia? Temperaturas voltam a subir e atingem os 39 graus esta quinta-feira

Com períodos de céu limpo, o bom tempo continua a marcar a semana e esta quinta-feira é novamente esperada uma pequena subida da temperatura máxima.Aproveite para ir à praia ou para dar um passeio em família. O sol vai continuar a brilhar e o tempo mantém-se quente com os termómetros a atingir os 39 graus, nomeadamente em Santarém, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).O distrito mais frio esta quinta-feira, com temperaturas a variar entre os 13 e os 26 graus, é Bragança.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos moderados a fortes.Apesar de se sentir uma pequena subida da temperatura máxima, principalmente no litoral Centro do País, vai também ser sentida uma descida no interior.