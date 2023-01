Aconselhada precaução nas estradas de Montalegre devido à neve

O comandante interino dos Bombeiros de Montalegre aconselhou "muita precaução" aos automobilistas que circulem no concelho devido à intensa queda de neve que se está a verificar esta terça-feira neste concelho do distrito de Vila Real.

"Temos neve com muita intensidade em praticamente todo o concelho. Temos os meios a limpar as principais artérias, só que com a continuidade da neve, limpamos por um lado e, por outro, já estão, outra vez, as estradas condicionadas", afirmou Miguel Monteiro.

O responsável aconselhou "muita precaução" e "acima de tudo muito segurança" aos automobilistas que se desloquem no concelho, onde para além da neve, pode haver também formação de gelo nas estradas devido à descida das temperaturas.

Um conselho que se estende aos visitantes que, nos próximos dias, se poderão deslocar a Montalegre para ver as paisagens pintadas de branco.

A neve começou a cair com intensidade a meio da tarde desta terça-feira e, por precaução, foi suspenso o último tempo letivo nas escolas básica de Montalegre e básica e secundária Doutor Bento da Cruz e os cerca de 600 alunos regressaram mais cedo a casa.

O comandante disse que, no terreno, nas operações de limpeza e espalhamento de sal-gema estão 20 operacionais com oito veículos.

Com a continuação da queda de neve, Miguel Monteiro disse que vai ser avaliada a situação e rever o planeamento das intervenções, que serão reforçadas a partir das 06h00 para limpeza das vias, numa altura em que aumenta o tráfego.

Serão também, acrescentou, avaliadas as condições para o transporte escolar e a abertura das escolas na quarta-feira.

Neste distrito há ainda registo de queda de neve nas zonas mais altas de Boticas, com os alunos da freguesia de Alturas do Barroso a regressaram também mais cedo a casa esta tarde, bem como em outras zonas dos concelhos de Chaves, Ribeira de Pena e serra do Marão, em Vila Real.

A GNR de Vila Real informou que as principais estradas do distrito estavam sem constrangimentos pelas 21:00.

Portugal continental está desde segunda-feira a ser afetado pela depressão Fien, responsável pelo agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias com previsão de baixas temperaturas, chuva, vento forte e agitação marítima, tendo sido emitidos avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para o distrito de Vila Real foi emitido um aviso amarelo devido à queda de neve entre esta terça-feira e quarta-feira.