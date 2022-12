Açores com avisos laranja e amarelos para chuva forte, trovoada e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta quinta-feira avisos laranja e amarelos para o arquipélago dos Açores, por causa da chuva forte, vento e agitação marítima, a partir de sexta-feira.

Segundo o IPMA, as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) vão estar sob aviso amarelo de agitação marítima a partir das 18h00 de sexta-feira, um aviso meteorológico que passará para laranja a partir das 12h00 de sábado e até às 06h00 de domingo.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para aquelas duas ilhas, por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, entre as 15h00 de sexta-feira e as 09h00 de sábado.

Flores e Corvo vão estar ainda sob aviso amarelo, por causa do vento entre as 15h00 de sexta-feira e as 06h00 de domingo.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) foi emitido aviso amarelo, referente a chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, entre as 00h00 e as 09h00 de sábado.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar igualmente sob aviso amarelo, por causa da agitação marítima entre as 18h00 de sábado e as 09h00 de domingo.

O IPMA emitiu ainda avisos amarelo para as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) entre as 21h00 de sexta-feira e as 06h00 de sábado, devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e vento.

Entre as 12h00 e as 18h00 de sábado as ilhas do grupo Central vão estar com aviso amarelo, devido à agitação marítima, elevando o aviso depois para laranja até às 06h00 de domingo.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.