Agasalhe-se! Semana começa com temperaturas negativas

Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, a semana começa com os termómetros a atingir temperaturas negativas, em especial na zona Norte do País. São esperados períodos de maior nebulosidade por nuvens altas nas regiões Norte e Centro a partir da manhã, e apresentando-se muito nublado no nordeste transmontano e Beira Alta.



O dia começa com neblina ou nevoeiro e ao longo desta segunda-feira vão ainda fazer-se sentir ventos fracos.

Esta segunda-feira os termómetros vão chegar aos 18 graus, nomeadamente em Sagres, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera). No entanto, a semana arranca com os termómetros a atingir valores negativos. Em Bragança é esperada uma temperatura mínima de -2 graus.



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 6 e os 14 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 4 e os 13 graus.



O distrito mais frio esta segunda-feira, com temperaturas a variar entre os -2 e os 9 graus, é Bragança.



Os distritos de Bragança e da Guarda estão hoje e na terça-feira sob aviso amarelo por causa da previsão de nevoeiro persistente em alguns locais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.