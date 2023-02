Uma massa de ar proveniente do Norte de África que transporta partículas nocivas para a saúde atinge o território do continente, devendo entrar numa fase de dissipação gradual a partir de amanhã. A elevada concentração de partículas inaláveis - PM10, levou a Direção-Geral da Saúde a aconselhar que crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios crónicos, como asma, bem como doentes cardiovasculares, permaneçam, sempre que possível, em casa, com as janelas fechadas.



“Prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar, afetando, nomeadamente, as regiões do Centro, Alentejo e Algarve”, refere em comunicado a DGS. Adianta a autoridade de saúde que a população em geral deve evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco ou o contacto com produtos irritantes.