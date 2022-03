As poeiras do deserto do Saara chegaram esta terça-feira a Portugal. A qualidade do ar vai piorar a partir desta quarta-feira em todo o País e a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um alerta em que recomenda a permanência em casa.“Este poluente (partículas inaláveis - PM10) tem efeitos na saúde, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações”, divulgou a autoridade de saúde.