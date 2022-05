Aproveite o sol e o calor desta sexta-feira: Fim de semana traz chuva e descida da temperatura

Para este sábado a previsão é de uma descida acentuada da temperatura máxima que em Lisboa será de dez graus, passando de uma máxima prevista de 34 graus na sexta-feira para 24 no sábado.

A previsão de tempo cinzento ocorre depois de uma sexta-feira com temperaturas na maior parte do território acima dos 30 graus.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado há a indicação de "períodos de céu muito nublado, sendo em especial por nuvens altas na região Sul, tornando-se muito nublado a partir do final da tarde no litoral oeste".



Está também previsto a ocorrência de "aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo, nas regiões do Norte e Centro, a partir da tarde".

Há também a indicação da presença de "poeiras em suspensão, em especial até final da manhã de sábado".

A explicação para o céu cinzento e temperaturas amenas é um "vale depressionário desde o Norte de África até à Península Ibérica, evoluindo para uma depressão com expressão em altitude".

Domingo, a previsão é também de chuva, com exceção do Alentejo e Algarve com tempo nublado.

Segunda-feira a Chuva fica limitada ao Litoral Norte.