Atenção à estrada! Terça-feira com sol mas nevoeiro matinal

Se vai conduzir, tenha cuidado. Terça-feira de sol mas pode contar com neblina ou nevoeiro matinal.



As previsões, avançadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), dão conta de c

éu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior







nebulosidade no litoral Norte e Centro até final da manhã.

Esta terça-feira vai ainda registar-se o acentuado arrefecimento noturno e uma p

equena descida da temperatura mínima.