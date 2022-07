Calor está de volta: Aviso amarelo a partir de quarta-feira com temperaturas a chegar aos 39 graus

Nove distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na quarta-feira e quinta-feira devido à previsão de persistência de valores elevado da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo entre as 09h00 de quarta-feira e as 17h00 de quinta-feira por causa do tempo quente. As temperaturas no interior do País podem chegar aos 39 graus Celsius de máxima na quinta-feira.

No distrito de Faro, o aviso amarelo tem início a partir das 09h00 desta terça-feira.