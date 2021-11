Castelo Branco e Guarda sob aviso amarelo devido à queda de neve

Os distritos de Castelo Branco e da Guarda estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros de neve acima da cota de 1400/1600 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos da Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo até às 15h00 desta quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir do meio da tarde, e descida da temperatura, em especial da mínima.

A previsão aponta também para aguaceiros fracos até ao meio da tarde, sendo mais frequentes no litoral e terras altas das regiões Norte e Centro, e que serão de neve acima de 1400 metros de altitude, temporariamente acima de 1200 metros até ao início da manhã.

Está também previsto vento fraco a moderado de noroeste, soprando moderado a forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental, formação de gelo em alguns locais do interior Norte e Centro e possibilidade de formação de neblina matinal.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 3 graus Celsius (em Vila Real, Guarda e Viseu) e os 11 (em Faro) e as máximas entre os 8 graus (na Guarda) e os 19 (em Faro).