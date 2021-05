Domingo marcado por chuva e descida das temperaturas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, por vezes forte, para este domingo.Nos pontos mais altos da Serra da Estrela, pode ocorrer queda de neve, com a diminuição das temperaturas máximas e mínimas na maior parte das regiões do território nacional.Em Lisboa e no Porto, o céu vai apresenta-se muito nublado, prevendo-se chuva a partir do início da manhã. Existe possibilidade de ocorrência de trovoada e vento moderado a forte, com rajadas até 65km/h.Nas ilhas, espera-se chuva apenas para o arquipélago da Madeira. Para os Açores, espera-se céu muito nublado, com abertas.