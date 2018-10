Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contabilizam-se estragos no dia seguinte à passagem do Leslie

Furacão destruiu estruturas e arrancou árvores em várias regiões do País.

13:18

O Furacão Leslie, que se fez sentir fortemente este sábado em Portugal Continental, deixou um rasto de destruição em várias regiões.



Entre árvores arrancadas e estruturas destruídas, este domingo é tempo de fazer contas aos estragos deixados pela tempestade.



Há registo de 28 feridos e 61 desalojados, 57 dos quais no distrito de Coimbra, um em Leiria e três em Viseu.



Coimbra foi uma das regiões afetadas, onde a devastação pela passagem do Leslie ficou bem visível.



Braga foi outro dos distritos onde árvores arrancadas pela força dos ventos fizeram parte das cerca de 20 ocorrências só nesta região.



Vila Real foi devastada pela tempestade, assim como o distrito do Porto.



Portugal Continental esteve em alerta durante a noite e madrugada de domingo.