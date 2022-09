A partir do final da tarde deste domingo já se vão sentir os efeitos da aproximação à Península Ibérica do ciclone extratropical ‘Danielle’. Chuva, por vezes forte, com trovoadas, vento acompanhado de rajadas fortes, e ondas entre 2,5 e 3,5 metros de altura é aquilo que os portugueses podem esperar nos próximos dias, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.









