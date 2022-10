Depressão atlântica traz mais chuva em todo o País durante o fim-de-semana

Uma nova depressão atlântica vai prolongar os efeitos do mau tempo durante o fim-de-semana. A depressão vai ficar posicionada novamente a noroeste da Península Ibérica e vai afetar essencialmente o Norte e Centro do País.IPMA coloca nove distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo: Évora, Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Beja, Aveiro, Portalegre e Braga.As rajadas de vento podem atingir os 95 quilómetros por hora no litoral Norte e terras altas. Está também prevista agitação marítima com ondas que podem chegar aos 5 metros.

No sul do País mantém-se o risco de cheia em meios urbanos para este sábado.





Espera-se que a precipitação dos proximos dias seja um contributo significativo no combate à seca.Quanto às temperaturas, em Lisboa, os termómetros vão rondar os 20 graus de máxima e 17 de mínima. Também no porto, as temperaturas vão marcar os 19 graus de máxima e mínimas de 15.A sul, faro deverá rondar máximas de 21 graus e 17 de mínima.Nas ilhas, no arquipélago dos Açores, os termómetros vão marcar os 22 graus de máxima e 16 de mínima.Já na madeira, as temperaturas vão estar um pouco mais altas, com as máximas a chegarem aos 27 graus e as mínimas 21.