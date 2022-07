Pelo menos até dia 14, quinta-feira, Portugal vai ter dias muito quentes e noites tropicais. A onda de calor que já se instalou no País vai fazer subir os termómetros acima dos 40 graus em várias regiões nos próximos dias. As noites terão temperaturas próximas das que registam nos trópicos, com mínimas acima dos 20 graus.









