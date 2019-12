Rebentamento de dique ameaça populações na zona do Baixo Mondego

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na zona do Baixo Mondego os dias que antecedem o Natal são de angústia para milhares de pessoas. Este sábado, o dique no canal principal do Mondego, em Formoselha, não resistiu à força das águas e rebentou, obrigando à retirada das populações de várias localidades na margem direita, em risco de isolamento. Já antes, tinham sido retiradas de casa mais de 250 pessoas, em Formoselha, Santo Varão e Pereira, na ... < br />