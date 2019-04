Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Domingo marcado por chuva, neve e temperaturas a rondar os graus negativos

Instituto Português do Mar e da Atmosfera deixa alerta laranja para alguns distritos do País.

07:27

O frio e a chuva voltaram e parece que vieram para ficar. Este domingo será marcado por aguaceiros em todos os distritos de Portugal Continental e temperaturas a rondar os graus negativos em alguns pontos do País.



A informação está a ser divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que deixa os distritos de Braga, Bragança, Guarda, Viana do Castelo e Vila Real em aviso laranja, devido à neve e fortes chuvas que se vão fazer sentir.



A mesma fonte avança que são vários os pontos do país onde as temperaturas mínimas rondam os graus negativos, com a previsão de um grau para Bragança e zero graus para Vila Real, onde será registada a temperatura mais baixa.



No que toca à temperatura máxima, pode contar com 14 graus para o Porto, 17 para Lisboa e 18 para Faro.