empo quente e seco, com intensificação do vento na região Sul

e nas terras altas, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O país encontra-se em risco de incêndio Elevado a Máximo.As temperaturas vão chegar aos 38º em Santárem e Alvega. Em Lisboa as máximas são de 30º e mínimas de 20º. No Porto os termómetros atingem os 32º.