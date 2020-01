Estradas na serra da Estrela fechadas devido à queda de neve

Algumas estradas de acesso ao maciço central da serra da Estrela estão esta quinta-feira de manhã encerradas devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.De acordo com a fonte, às 10h20 estavam encerrados os dois sentidos dos troços Piornos/Torre, Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Cruzamento do Sabugueiro.Além disso, a ligação Covilhã/Piornos encontrava-se condicionada para os veículos pesados. Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê "períodos de céu muito nublado; aguaceiros, mais frequentes e intensos nas regiões Centro e Sul, que serão de neve acima de 1.200 metros de altitude e que poderão ser acompanhados de trovoada e queda de granizo".