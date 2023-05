Governo institui 25 de setembro como Dia Nacional da Sustentabilidade

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a resolução que institui o dia 25 de setembro como o Dia Nacional da Sustentabilidade, recomendado pelo parlamento há dois anos.

Num comunicado divulgado após a reunião desta quinta-feira do Governo afirma-se que o dia escolhido coincide com a data da adoção pela ONU da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimentos Sustentável.

O governo pretende que a iniciativa contribua "de forma relevante para a divulgação de informação, a promoção do conhecimento e a capacitação de todos os atores sociais para a mudança consciente de comportamentos com potencial transformador para um futuro sustentável".

Em 15 de janeiro de 2021 a Assembleia da República aprovou um texto final da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, com base em projetos de resolução do CDS-PP, Chega e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, que recomenda ao Governo "que institua o dia 25 de setembro como Dia Nacional da Sustentabilidade".

A proposta fora apresentada à Assembleia da República em abril de 2020, pela associação de consumidores DECO, que sugeriu o dia 25 de setembro por terem sido apresentados nessa data os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a serem adotados por todos os países do mundo até 2030.