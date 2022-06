Macau entre territórios do mundo com maior índice de contaminação de plástico no oceano

Um responsável universitário em Macau disse à Lusa que o território regista a nível mundial um dos maiores índices de contaminação de plástico no oceano e que este é um dos grandes desafios ambientais na região.

O diretor do Instituto de Ciência e Ambiente da Universidade de São José deu como exemplo o Rio das Pérolas, no sul da China, que está entre os dez que mais contribui ao nível da contaminação oceânica com plásticos, microplásticos e nanoplásticos.

Macau, a oeste da foz do rio, que atravessa várias províncias chinesas, tem dados de "um estudo feito há já algum tempo que revela que os índices de contaminação nas praias e zonas costeiras, que afeta plantas e animais, são dos mais elevados do mundo", explicou David Gonçalves.