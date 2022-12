Mais de 30 pessoas sem-abrigo recorreram a apoio da câmara lisboeta

Mais de 30 pessoas em situação de sem-abrigo recorreram ao plano de emergência ativado em Lisboa durante o período das fortes chuvas da última semana, informou, esta segunda-feira, o município da capital.

Os mais de 30 pedidos de auxílio aconteceram no espaço de 48 horas, entre os dias 13 e 15, detalha a Câmara Municipal de Lisboa, em comunicado, acrescentando que desde o dia 08 foram também encaminhados para diversos centros de acolhimento 47 migrantes timorenses, que têm estado a pernoitar nas ruas da capital.

A falta de trabalho em Timor-Leste está a provocar um êxodo de trabalhadores jovens, com Portugal como um dos principais destinos.

Esta procura originou o aparecimento de supostas agências de angariação de jovens timorenses, a quem são cobradas quantias avultadas com a promessa de trabalho ou vistos que depois não se concretiza.

A população sem-abrigo está a ser encaminhada para o Centro de Acolhimento de Emergência da Proteção Civil e para Pousadas da Juventude, sob orientação do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), indica a autarquia, referindo que continuam a existir vagas no Centro de Acolhimento e Emergência Municipal de Santa Bárbara, no Centro de Alojamento de Xabregas e no Centro de Acolhimento do Beato.

No total, existem "45 camas disponíveis para quem solicitar apoio ou seja identificado pelas equipas de rua", precisa a câmara, explicando que as pessoas encaminhadas para os centros referidos "têm acesso a cama, refeições quentes, higiene e cuidados de saúde".

Face às previsões de agravamento do estado do tempo para os próximos dias, Lisboa vai manter ativa a resposta de emergência para acolher pessoas em situação de sem-abrigo, em coordenação com o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA).

O plano de contingência para pessoas em situação de sem-abrigo foi anunciado na quarta-feira, dia 14, na sequência de inundações decorrentes das fortes chuvas registadas na capital - primeiro na noite de 07 de dezembro e novamente no dia 13.

Na quinta-feira, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou a aprovação de um pacote de medidas de apoio para a área da proteção e cuidados às pessoas em situação de sem-abrigo, num valor de cerca de 1,3 milhões de euros.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a chuva intensa e persistente que caiu na terça-feira (dia 13) causou mais de 3 mil ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas, afetando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.

A Proteção Civil registou mais de 7.950 ocorrências no território continental, inclusive 4.841 inundações, e 88 desalojados desde as 00h00 do dia 07 e até às 08h00 do dia 15.