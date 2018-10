Casa da Montanha do Pico nos Açores encerrada devido ao mau tempo

Estrutura de apoio a quem pretende efetuar a subida ao ponto mais alto do país deverá reabrir sexta-feira.

Por Lusa | 14:32

A Casa da Montanha do Pico, nos Açores, estrutura de apoio a quem pretende efetuar a subida ao ponto mais alto do país, está temporariamente encerrada devido às condições meteorológicas, adiantou esta quinta-feira a direção regional do Ambiente.

Numa nota, o executivo açoriano indicou que "a direção regional do Ambiente, através do Parque Natural da Ilha do Pico, informa que, devido às condições meteorológicas adversas, a Casa da Montanha encontra-se encerrada hoje", estando prevista a sua reabertura "na sexta-feira, no horário habitual, entre as 08h00 e as 20h00" locais, mais uma hora em Lisboa.

A Casa da Montanha é um ponto de paragem obrigatório para apoiar quem pretende realizar a subida ao Pico e também efetuar o seu registo e controlo, de acordo com o regulamento em vigor, segundo informação disponibilizada pelo executivo.