Mau tempo na Madeira afeta continente a partir de quarta-feira, mas com menos intensidade

O mau tempo que vai afetar o arquipélago da Madeira entre segunda-feira e terça-feira terá impacto no continente a partir de quarta-feira, mas "não com a mesma intensidade", com chuva na generalidade do território, mas mais fraca.

"Há um sistema que vai afetar a Madeira com muita humidade vinda dos trópicos e que irá causar precipitação forte no arquipélago, daí a emissão dos avisos vermelhos para o arquipélago da Madeira e posteriormente, a partir de quarta-feira, mais quarta-feira e quinta-feira, o remanescente desse sistema irá afetar o continente, não com a mesma intensidade, mas trará alguma diferença", explicou à Lusa o meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) Pedro Sousa.

Segundo o meteorologista, o continente vai registar a partir de quarta-feira "precipitação um pouco mais generalizada, mas sem a mesma seriedade do que na Madeira".