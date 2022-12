O dia de Natal vai ficar marcado por episódios de chuva intensa e vento forte. “A partir da tarde de sexta-feira e até dia 26 preveem-se períodos de chuva, por vezes forte e persistente, em particular no Litoral Norte e Centro e, também, nas regiões montanhosas. O vento será por vezes forte e com rajadas no Litoral Oeste e nas terras altas”, avançou, esta terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.









