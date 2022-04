Número de mortes em inundações na África do Sul sobe para 443

As recentes inundações registadas na África do Sul provocaram a morte a 443 pessoas, principalmente na região de Durban, na costa leste do país, e 63 pessoas mantêm-se desaparecidas, disseram hoje autoridades locais.

"O número de mortos aumentou para 443", referiu o chefe de governo da província de KwaZulu-Natal, Sihle Zikalala, numa conferência de imprensa, citado pela agência France-Presse (AFP).

A maioria das vítimas é da região de Durban, cidade portuária de 3,5 milhões de habitantes aberta ao oceano Índico, onde fortes chuvas têm vindo a causar inundações e deslizamentos de terras.