África do Sul decreta estado de calamidade em KwaZulu-Natal devido a inundações

O Governo sul-africano decretou esta quarta-feira o estado de calamidade na província de KwaZulu-Natal, sudeste do país, devido a "eventos climáticos severos" que causaram pelo menos 259 mortos, segundo um novo balanço provisório.

As autoridades provinciais, indicaram que nas últimas horas subiu para 259 o número de mortos nas devastadoras inundações provocadas por chuvas torrenciais desde a passada sexta-feira, causando o desabamento de estradas e pontes, varrendo casas e provocando deslizamentos de terras na costa oriental da África do Sul.

Todavia, as autoridades locais estimam que o número de vítimas aumente à medida que prosseguem as operações de busca e salvamento, desconhecendo-se o número de deslocados e desaparecidos, que as autoridades afirmam ser "exponencial".