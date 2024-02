O tempo vai mudar a partir de quinta-feira. Saiba o que pode esperar

Com o Carnaval à porta os dias cheios de cor, alegria e diversão poderão ser cinzentos em alguns locais de Portugal continental. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou na segunda-feira para a mudança do tempo no continente a partir de quinta-feira, colocando 13 distritos em aviso amarelo devido a chuva, vento e agitação marítima.

A meteorologia ameaça assim os desfiles e cortejos de Carnaval. Os distritos em aviso amarelo começam na manhã de quinta-feira no norte, com os ribeirinhos a terem três avisos, de chuva, vento e agitação marítima. Ao longo do dia os avisos vão chegando a distritos do centro e sul.





Em comunicado, o IPMA explica que serão emitidos avisos meteorológicos ao longo dos próximos dias e pede às pessoas para acompanharem as atualizações dos avisos e das previsões, "que tendo em conta a distância temporal e a incerteza associada, poderão sofrer alguns ajustes".