Oito postes de alta tensão dobraram em Vila Nova de Famalicão devido à força do vento

A depressão Elsa continua a provocar estragos. Em Joane, Vila Nova de Famalicão, oito postes de alta tensão dobraram devido à força do vento.O fornecimento de luz elétrica esteve interrompido entre as 2h00 e as 8h45 devido a esta situação.O estado do tempo deverá agravar ao longo do dia desta quinta-feira.