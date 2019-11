Prepare-se para mais chuva e vento forte esta sexta-feira

O IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) prevê para esta sexta-feira no continente chuva persistente, e forte em especial no Norte e Centro, vento

forte, com rajadas até 90/110 km/h em especial no litoral e nas

terras altas e agitação marítima forte a partir da tarde.

éu muito nublado ou encoberto, com abertas a partir da manhã,

gradualmente de norte para sul, com p

eríodos de chuva persistente, e por vezes forte, passando

gradualmente a regime de aguaceiros de norte para sul a partir

da manhã, e que poderão ser sob a forma de neve nos pontos mais

altos da Serra da Estrela durante a madrugada e a partir da

tarde.

Existe a possibilidade de ocorrência de trovoadas a partir da manhã.

O vento é moderado a forte (até 40 km/h) do quadrante sul, soprando

forte (35 a 55 km/h) no litoral e terras altas, por vezes com

rajadas até 90/110 km/h, rodando para o quadrante oeste a partir

do meio da manhã.

Prevê-se neblina ou nevoeiro temporário até meio da manhã, e uma p

equena subida da temperatura mínima.

Na região Sul, está previsto céu muito nublado ou encoberto, com abertas a partir da tarde,

gradualmente de norte para sul, diminuindo temporariamente de

nebulosidade no interior do Baixo Alentejo e sotavento algarvio

a partir do meio da tarde.

Períodos de chuva, aumentando de intensidade a partir do início

da manhã, e que poderá ser por vezes forte no litoral oeste e

interior, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos e

dispersos a partir da tarde.

Possibilidade de ocorrência de trovoadas durante a manhã e início

da tarde.

Vento moderado (20 a 35 km/h) do quadrante sul, tornando-se

moderado a forte (até 40 km/h), e forte (35 a 55 km/h) no

litoral e terras altas, por vezes com rajadas até 80/100 km/h,

rodando para o quadrante oeste a partir do meio da manhã.

Na zona da Grande Lisboa o céu vai estar muito nublado ou encoberto, com abertas a partir da tarde.

Estão previstos períodos de chuva, que poderá ser por vezes forte entre o meio da

noite e o meio da manhã, passando a regime de aguaceiros dispersos

a partir da tarde.

Vento moderado a forte (até 40 km/h) de su-sudoeste, por vezes

com rajadas até 70 km/h, rodando para oes-noroeste a partir do meio

da manhã.

Na zona do Grande Porto o céu vai estar muito nublado ou encoberto, com abertas a partir da tarde, p

eríodos de chuva persistente, e por vezes forte, passando a

regime de aguaceiros durante a manhã.

Possibilidade de ocorrência de trovoadas ocasionais a partir

da manhã.

Vento moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante sul, por vezes

com rajadas até 80 km/h até meio da tarde, rodando para o

quadrante oeste a partir do meio da manhã.

Pequena subida da temperatura mínima.

Nas regiões do norte e centro o IPMA prevê c