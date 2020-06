Previsão desta quarta-feira aponta para céu muito nublado e descida das temperaturas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu, em geral, muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região Sul.

Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos no

litoral Norte e Centro.

equena descida da temperatura mínima.Faro é o distrito mais quente de Portugal Continental, com 17 graus de mínima e 30 de máxima.O arquipélago da Madeira está esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à forte precipitação. O aviso amarelo está em vigor entre as 09h00 e as 15h00, passando depois a laranja até às 21h00. O aviso passa para amarelo até às 09h00 desta quinta-feira. O arquipélago espera no entanto uma temperatura máxima de 24 graus para o Funchal e Porto Santo.Já para o arquipélago dos Açores, a previsão aponta para céu muito nublado. Os temrómetros vão variar entre os 20 graus em Santa Cruz das Flores, 21 graus na Horta e Angra do Heroísmo e 22 graus em Ponta Delgada.