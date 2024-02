Proteção Civil alerta para risco de cheias e inundações nas próximas 48 horas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu esta quarta-feira um aviso à população para o risco de cheias e inundações face à previsão de chuva nas próximas 48 horas.

O aviso decorre das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de chuva, por vezes forte, em especial no Minho e Douro litoral, vento com rajadas até 85 km/h, agitação marítima e a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Nesse período, poderão ocorrer inundações em zonas urbanas, cheias, deslizamentos de terra e derrocadas, acidentes na orla costeira devido à agitação marítima e lençóis de água ou acumulação de gelo nas estradas.



Face às previsões, a Proteção Civil recomenda a adoção de comportamentos adequados e das principais medidas preventivas, "em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis".





Em concreto, é recomendada a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, a adequada fixação de estruturas soltas, bem como "especial cuidado" na circulação junto a áreas arborizadas, junto da orla costeira e a adoção de uma condução defensiva.Por outro lado, é desaconselhada a prática de atividades náuticas e passeios à beira-mar.