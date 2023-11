Proteção Civil com registo de 525 ocorrências devido ao mau tempo

Mais de 500 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas entre as 00h00 e as 14h25 deste sábado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sobretudo relacionadas com quedas de árvores.

Fonte da Autoridade disse à agência Lusa que no total se verificaram 525 situações, 55% das quais motivadas por quedas de árvores, havendo também registo de inundações, quedas de elementos de estruturas e limpezas de vias.

Nos trabalhos, estiveram envolvidos 1.652 operacionais e 668 veículos, de acordo com a mesma fonte.