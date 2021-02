Quarta-feira marcada por céu nublado e subida das temperaturas máximas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê pa esta quarta-feira céu geralmente muito nublado, com precipitação no Norte e Centro do País, por vezes forte no Minho a partir da tarde.

Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 15h00 e as 00h00 do dia 18 de fevereiro devido à forte precipitação.

Os termómetros vão registar uma pequena descida da temperatura mínima no litoral e uma subida da máxima, em especial no interior.

Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 10 e os 17. Já no Porto, os termómetros marcam 8 de mínima e 15 de máxima.

A Guarda é o distrito mais frio de Portugal continental, com seis graus de mínima e 10 de máxima; por sua vez, Faro espera 9 de mínima e 20 de máxima, sendo este o distrito mais quente esta quarta-feira.

No arquipélago da Madeira a previsão aponta para céu nublado por nuvens altas. No Funchal as temperaturas vão subir até aos 23 graus.

Para os Açores, o IPMA prevê aguaceiros em todos os grupos e temperaturas a variarem entre os 15 graus para a Horta e Angra do Heroísmo e os 16 graus para Santa Cruz das Flores e Ponta Delgada.