O tempo quente que está a atingir Portugal fez com que os termómetros ultrapassassem, na terça-feira, os 40º C em dezassete distritos. Apenas Viana do Castelo ficou-se pelos 38,4º C.



O valor mais elevado da temperatura máxima foi de 45,6º C e registou-se em Alvega e Pinhão, seguindo-se Tomar, com 45,4º C e Lousã com 45,2º C.









