Restabelecida circulação na EN13 após deslizamento de terras em Viana do Castelo

A circulação rodoviária foi restabelecida cerca das 16h53 em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo, depois da remoção da terra que caiu na Estrada Nacional (EN) 13, na sequência de um deslizamento, informou fonte dos Bombeiros Sapadores.

O deslizamento de terras ocorreu cerca das 14h30 e cortou a circulação rodoviária na EN 13, junto à escola básica e secundária de Monte da Olá, na freguesia de Vila Nova de Anha, Viana do Castelo.

A fonte revelou que daquela ocorrência não resultaram danos, nem vítimas.

A Proteção Civil elevou esta segunda-feira o nível de alerta de amarelo para laranja em oito distritos face às previsões de chuva intensa para o final do dia e alertou para a possibilidade de inundações em meio urbano.

"Foi decidido, no 'briefing' do centro de coordenação operacional nacional, elevar o estado de alerta especial para nível laranja para os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa", disse o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Num ponto de situação feito ao início da tarde na sede nacional da ANEPC em Carnaxide, Oeiras, André Fernandes explicou que as previsões meteorológicas apontam para "períodos de chuva por vezes forte e persistente" entre o final da noite desta segunda-feira e a madrugada de terça-feira.

O período crítico será entre as 21h00 e as 09h00, com possibilidade de trovoadas e rajadas fortes de vento.

Perante as previsões de chuva, a Proteção Civil admite que poderão registar-se inundações em meio urbano, cheias e derrocadas e deslizamentos de terra. As zonas mais suscetíveis são no litoral norte, região centro e área metropolitana de Lisboa.