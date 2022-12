A chuva persistente e forte vai dar tréguas no fim de semana, mas o mau tempo deverá regressar em força no início da próxima semana. O risco de cheias e inundações poderá assim voltar a repetir-se. “O estado do tempo vai agravar-se, sobretudo na zona Centro, entre Setúbal e Leiria. O mau tempo vai continuar, nomeadamente com precipitação forte e persistente, até quinta-feira.









