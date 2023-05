As temperaturas acima do normal e a pouca quantidade de chuva em março e abril faz com que 40% de Portugal continental esteja em situação de seca, sobretudo no Sul, admitiu, na segunda-feira, num despacho a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.



A situação de seca assumida no despacho permite pedir autorização à Comissão Europeia para “acionar um conjunto de medidas no âmbito dos apoios aos agricultores”, referiu a ministra.









