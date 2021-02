Sismo de magnitude 3.0 sentido em Aljezur

Um sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter foi hoje de madrugada registado em Vila do Bispo, na zona oeste do Algarve, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo, com epicentro próximo de Vila do Bispo, foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli no concelho de Aljezur e com menor intensidade nos concelhos de Lagoa e Lagos, no distrito de Faro.

O sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente às 04:49, acrescenta o instituto.

O IPMA refere ainda que "se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados".