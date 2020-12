Sol e descida das temperaturas mínimas nas boas vindas ao último mês do ano

O primeiro dia de dezembro traz esta terça-feira céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul até ao início da manhã. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros, por vezes acompanhados de trovoada.





De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro no interior Norte e de gelo ou geada

nas regiões do interior

Norte e Centro.



Os termómetros vão registar uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior e uma p

equena subida da temperatura máxima na região Sul.





Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 11 e os 18 graus e no Porto entre os 9 e os 19 graus.





A Guarda é o distrito mais frio de Portugal continental, com 3 graus de mínima e 10 de máxima.



O arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo esta terça-feira devido à forte precipitação. O alerta estará em vigor entre as 09h00 desta terça-feira e as 03h00 de quarta-feira. O IPMA colocou ainda a Região Autónoma sob aviso amarelo devido ao vento forte até às 15h00 desta terça-feira.



No arquipélago dos Açores, o Grupo Oriental está também sob aviso amarelo, entre as 03h00 e as 21h00 desta terça-feira devido ao vento forte.



São esperados aguaceiros e 18 graus de temperatura máxima para Ponta Delgada, Horta e Santa Cruz das Flores.