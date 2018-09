Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperatura máxima de 33 graus este domingo

Previsões de céu pouco nublado ou limpo em praticamente todo o país.

07:31

O IPMA prevê para este domingo nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro, instabilidade durante a tarde, em especial no interior, e vento moderado a forte nas terras altas no final do dia.



As temperaturas máximas vão chegar aos 33 graus (Castelo Branco) e as mínimas descem até aos 11º (Braga).



Nos Açores, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros em todo o arquipélago. As temperaturas vão variar entre os 22º e os 24º (Angra do Heroísmo e Horta).



Para a Região Autónoma da Madeira está previsto céu parcialmente nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte, com os termómetros a marcarem os 26º no Funchal e aos 25º em Porto Santo. As mínimas não descem abaixo dos 20º.