Ainda não é esta semana que o frio, extremo em várias regiões, vai amenizar, prevendo-se mesmo a continuação de temperaturas negativas nas zonas do Norte e do Centro do País durante os próximos dias. O alerta amarelo devido às baixas temperaturas, emitido pelo IPMA, vai manter-se em todo o território continental até pelo menos até terça-feira, depois só se deverá registar nas regiões do Centro e Sul, devido a um ligeiro aumento de temperatura no resto do País.









