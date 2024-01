As temperaturas vão descer ainda mais com a passagem de uma massa de ar polar pelo País. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para temperaturas que na sexta-feira podem descer até -7º C em Trás-os-Montes.





Conselhos para combater o frio











Leia também Estação de Odivelas do metro de Lisboa aberta de madrugada para apoiar sem-abrigo devido ao frio Para esta quinta-feira são esperados valores de mínimas entre 1 e 6º C na generalidade do território, sendo que no Norte e Centro as mínimas descem para valores entre -5º e 0º C. Só para sábado é que se prevê uma ligeira subida das temperaturas, que “devem manter-se nos dias seguintes”. Tendo em conta as previsões, várias autarquias ativaram os planos de contingência, como Lisboa ou Leiria. Na capital, o Pavilhão do Casal Vistoso está a funcionar como centro de acolhimento com 100 camas e garantindo refeições quentes. Na primeira noite contou com 35 camas ocupadas. Também os animais de companhia estão abrangidos.

“O frio requer cuidados. Além das infeções respiratórias, os vírus são um grave problema porque ‘gostam’ destas temperaturas. O ar frio que respiramos inibe as nossas defesas. Ficamos vulneráveis”, explica ao CM o médico Rui Nogueira.



LISBOA ESTAÇÕES DE METRO





São quatro as estações de metro que permanecem abertas na capital durante o período noturno, pelo menos até à madrugada de domingo: Odivelas, Oriente, Santa Apolónia e Rossio. O objetivo é assegurar um local mais abrigado.





O frio pode provocar mais casos de infeções respiratórias e, consequentemente, um aumento dos tempos de espera nas urgências. O alerta é dado pelo presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto.