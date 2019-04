Termómetros sobem no fim de semana e chegam aos 30 graus

Previsão está a ser avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Por João Saramago | 16:21

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma manifesta melhoria do estado do tempo para o próximo fim de semana. As previsões indicam para a possibilidade de serem registados 30 graus na área que se estende de Alcácer do Sal até Coruche.

Por capitais de distritos Santarém e Évora serão as capitais de distrito mais quentes com a indicação de 28 graus em ambas as cidades.

Em Lisboa e em Setúbal a previsão é de 27 graus e o céu estará nublado por nuvens altas. Já no Algarve a indicação é para céu limpo nesta sexta-feira. A formação de nuvens no fim de semana e regresso no sol até quarta-feira.

Mais a norte serão registadas temperaturas inferiores: 22 graus no Porto, 25 em Coimbra e 20 graus na Guarda.

Para esta sexta-feira há a indicação de aguaceiros, em particular no Litoral Norte, que poderão ser de neve na Serra da Estrela.