Tempo faz 'caretas' durante Semana Santa com céu muito nublado e descida da temperatura

eríodos de céu muito nublado, tornando-se em geral muito nublado

a partir da manhã. Ocorrência de

chuva fraca, em especial

nas regiões do Norte e Centro a partir da tarde.

Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.





equena descida da temperatura mínima, em especial na região Sul.

A semana já vai a meio e a chuva continua a marcar presença em algumas regiões do país.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira pQuanto às temperaturas, regista-se uma pLisboa vai contar com 14 graus de mínima e 20 de máxima. Já no Porto as temperaturas oscilam entre os 11 e os 18.Bragança regista a temperatura mínima mais baixa, com 8 graus. Braga conta com temperatura máxima mais alta de Portugal continental, 22 graus.Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê céu pouco nublado, com as temperaturas a variarem entre os 22 graus, em Porto Santo, e os 23 graus, no Funchal.Já no arquipélago dos Açores, a chuva vai marcar o dia nas ilhas do grupo oriental e central. Ponta Delgada, Horta e Santa Cruz das Flores esperam 19 graus de temperatura máxima. Termómetros sobem até aos 20 graus em Angra do Heroísmo.