Todas as ilhas dos Açores sob aviso amarelo por causa da chuva forte e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação, por vezes forte, e trovada, uma situação que se deverá prolongar até terça-feira.

Segundo o IPMA, a precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, deverá começar por se fazer sentir nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), cuja aviso amarelo já está ativo, mantendo-se até às 12h00 de terça-feira.

Para aquelas duas ilhas, o IPMA emitiu ainda aviso amarelo por causa das previsões de vento (direção de norte) entre as 15h00 de terça-feira e as 00h00 de quarta-feira.

As ilhas do grupo central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) ficam sob aviso amarelo entre as 12h00 desta segunda-feira e as 12h00 de terça-feira, devido à chuva forte e trovoada.

Para o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo, devido à chuva por vezes forte e trovoada, vai vigorar entre as 00h00 e as 15h00 de terça-feira.

O aviso amarelo corresponde a uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".