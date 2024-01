Três estações do Metro de Lisboa abertas para sem-abrigo até à madrugada de domingo

As estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio do Metropolitano de Lisboa vão estar abertas durante a madrugada, no âmbito do plano de contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo, até à noite de sábado para domingo.

A informação foi anunciada, esta quarta-feira, pelo Metropolitano de Lisboa em comunicado.

A abertura das três estações além do horário habitual para que os sem-abrigo possam pernoitar, perante o frio registado esta semana, já tinha sido anunciada, sem, contudo, ser indicada a duração da medida.