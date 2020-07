Trovoada na noite de segunda-feira originou 2600 descargas elétricas nas zonas Centro e Sul

A noite de segunda para terça-feira ficou marcada por uma trovoada intensa que se fez abater sobre a zona Centro e Sul do País, principalmente nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém e Castelo Branco.



"Na noite de 20 de julho e madrugada do dia 21 de julho, a instabilidade associada a uma depressão em altitude, centrada a sudoeste de Lisboa e em movimento lento para nordeste, deu origem a forte atividade elétrica na zona centro e sul. O número de descargas elétricas que atingiram o solo, registadas em 12h, entre as 21h do dia 20 e as 9h00 do dia 21, foi superior a 2600", explica o IPMA em comunicado.





O Instituto Português do Mar e da Atmosfera disponibilizou uma sobreposição de imagens satélite e imagens radar que mostram a movimentação das descargas elétricas entre as 10h00 e as 17h30 desta terça-feira.