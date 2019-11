Tudo o que pode contar para esta quinta-feira: descida da temperatura, vento forte, chuva e neve

Seis distritos vão estar sob aviso vermelho a partir das 12h00 desta quinta-feira e até à madrugada de sexta-feira devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho, prevendo-se ondas de noroeste com sete a oito metros, podendo atingir 15 metros de altura máxima.

O distrito de Lisboa estará sob aviso laranja a partir das 06h00 desta quinta-feira, até às 12h00 de quinta-feira, também devido à agitação marítima, com ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

Os distritos de Faro, Setúbal e Beja estarão igualmente sob aviso laranja, prevendo-se ondas entre os cinco e os seis metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.

O IPMA emitiu também avisos amarelos por causa do vento que irá "atingir principalmente as terras altas do litoral norte e centro com rajadas de 80 a 110 quilómetros por hora na região da Serra da Estrela" e "aviso amarelo de queda de neve nas terras do interior norte e centro, em cotas acima dos mil metros", acrescentou.



A ilha da Madeira está também sob alerta amarelo até esta sexta-feira devido ao vento forte nos extremos oeste e leste , com rajadas que podem atingir os 80 km/h.

A costa norte da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo estão também sob aviso amarelo devo à forte agitação marítima, com ondas de norte com 4 a 5 metros.

Para esta quinta-feira pode contar com céu, em geral, muito nublado nas regiões norte e centro, com períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros, em especial no litoral, e que poderão ser acompanhados de trovoada e

queda de granizo. Possibilidade de q





Na região sul pode contar com períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos.





O vento vai soprar forte no litoral oeste e nas terras altas.

Os termómetros vão chegar aos 16 graus Celsius em Lisboa e aos 14 graus no Porto, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

O distrito mais frio esta quinta-feira, com temperaturas a variar entre os 2 e os 7 graus, é a Guarda.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 2 graus Celsius (na Guarda) e os 12 (em Sagres) e as máximas entre os 7 (na Guarda) e os 18 (em Sagres e Faro).

No arquipélago da Madeira, o céu vai estar nublado, com nuvens altas, e temperaturas máximas a atingir os 24 graus Celsius para o Funhal.

Já nos Açores, o cenário aponta para céu parcialmente nublado, com máximas de 19 graus para Ponta Delgada e Angra do Heroísmo e 20 graus para a Horta. Para o Grupo Ocidental (Santa Cruz das Flores), o IPMA prevê céu muito nublado ou encoberto, com os termómetros a atingirem os 19 graus de temperatura máxima.







ueda de neve acima de 800/1000 metros nas regiões Norte e Centro.Regista-se uma descida da temperatura, sendo acentuada da máxima.