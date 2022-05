Entre 2017 e 2021, o Ministério Público instaurou 1358 inquéritos relacionados com negligência médica. Em cinco anos, foram deduzidas 89 acusações (6,6%) contra profissionais de saúde. Feitas as contas, são em média 18 os que, por ano, são levados a tribunal para responderem por crimes relacionados com negligência médica.









